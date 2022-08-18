технику самой различной грузоподъемности и длины как автомобилей, так и стрел КМУ, с усиленными шасси и высокой проходимостью до труднодоступных объектов. Мы можем успешно выполнять работы с самыми разными типами грузов.

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Возможно предварительное бронирование КМУ на день, на месяц или на более длительный и необходимый Вам период.

После того как достигнуто соглашение и заключен официальный договор срок и стоимость услуг сохраняются неизменными.