Закажите Манипулятор в Москве
Предоставляем в аренду манипуляторы в Москве и Московской области в формате 24 часа и 7 дней в неделю частным лицам и предприятиям.Расчёт стоимости
Услуги манипулятора
Строительно- монтажные работы
дорожных плит, плит перекрытия, сруба, манипулятор для разгрузки бани, перевозки, услуги длинномера, разгрузка манипулятором, грузоперевозки, выгрузка манипулятором
Перевозка мобильных зданий
бани, гаражей, бытовок, перенос бытовки , контейнера 20 футов, морского контейнера, металлического гаража, гаража ракушки, перенос бани
Перевозка оборудования
генераторов, трансформаторов, арматуры, станков, арматуры 12 метров, компрессора
Перевозка стройматериалов
бетонных колец, кирпича, ФБС блоков, труб, бруса, сэндвич панелей, кирпича на поддонах , бревен, брёвен на машине с конниками
Выберите любой манипулятор из нашего парка по доступным ценам
Манипулятор КАМАЗ 20 тонн KANGLIM KS1256G2
Грузоподъемность платформы
20 тонн
Длина стрелы
18,7 метров
Грузоподъёмность стрелы (мин вылет)
7.000 кг
Длина платформы
13,6 метров
цена 2875 ₽/час СМЕНА 7+1 (8 ЧАСОВ РАБОТЫ)
Манипуляторы вездеходы КАМАЗ
Грузоподъемность платформы
10 тонн
Длина стрелы
21,6 метров
Грузоподъёмность стрелы (мин вылет)
7.000 кг
Длина платформы
6,3 метров
цена 2500 ₽/час СМЕНА 7+1 (8 ЧАСОВ РАБОТЫ)
Манипулятор UNIK 550 на базе HINO
Грузоподъемность платформы
7 тонн
Длина стрелы
13 метров
Грузоподъёмность стрелы (мин вылет)
5.070 кг
Длина платформы
6,3 метров
цена 1875 ₽/час СМЕНА 7+1 (8 ЧАСОВ РАБОТЫ)
Манипулятор Hyundai
Грузоподъемность платформы
3 тонны
Длина стрелы
9 метров
Грузоподъёмность стрелы (мин вылет)
3.000 кг
Длина платформы
5,5 метров
цена 1375 ₽/час СМЕНА 7+1 (8 ЧАСОВ РАБОТЫ)
Манипулятор Камаз 15 тонн
Грузоподъемность платформы
15 тонн
Длина стрелы
25,5 метров
Грузоподъёмность стрелы (мин вылет)
10.000 кг
Длина платформы
8,2 метров
цена 3250 ₽/час СМЕНА 7+1 (8 ЧАСОВ РАБОТЫ)
Манипулятор ISUSU GIGA
Грузоподъемность платформы
10 тонн
Длина стрелы
20,2 метров
Грузоподъёмность стрелы (мин вылет)
10.800 кг
Длина платформы
8,4 метров
цена 2750 ₽/час СМЕНА 7+1 (8 ЧАСОВ РАБОТЫ)
Манипулятор Daewoo Novus
Грузоподъемность платформы
12 тонн
Длина стрелы
20 метров
Грузоподъёмность стрелы (мин вылет)
10.000 кг
Длина платформы
9 метров
цена 2750 ₽/час СМЕНА 7+1 (8 ЧАСОВ РАБОТЫ)
Манипулятор на базе МАЗ
Грузоподъемность платформы
10 тонн
Длина стрелы
15,5 метров
Грузоподъёмность стрелы (мин вылет)
5.000 кг
Длина платформы
6,4 метров
цена 2000 ₽/час СМЕНА 7+1 (8 ЧАСОВ РАБОТЫ)
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
КАТЮША
Специальное крепление для перевозки длинномеров на автомобиле с коротким шасси. Поможет на объектах, где автомобиль с удлиненным кузовом или фуру использовать невозможно.
МОНТАЖНАЯ КОРЗИНА ИЛИ ЛЮЛЬКА
Корзина подвесная предназначена для подъема и безопасных действий людей на высоте.
О компании
Автопарк компании имеет в своём распоряжении:
технику самой различной грузоподъемности и длины как автомобилей, так и стрел КМУ, с усиленными шасси и высокой проходимостью до труднодоступных объектов. Мы можем успешно выполнять работы с самыми разными типами грузов.
Заказывайте любой манипулятор в Москве и МО:
Возможно предварительное бронирование КМУ на день, на месяц или на более длительный и необходимый Вам период.
После того как достигнуто соглашение и заключен официальный договор срок и стоимость услуг сохраняются неизменными.
Предлагаем самые выгодные условия аренды
Вы экономите время
потому что мы подаем манипуляторы круглосуточно, без выходных и праздников, в срок от 15 минут и вовремя; современные и всегда исправные.
Вы экономите деньги
потому что услуги многофункционального манипулятора выгоднее найма подъемного крана и грузовика по отдельности. Кроме того, мы снижаем стоимость аренды при повторном заказе, постоянном сотрудничестве или при заказе нескольких единиц КМУ.
Вы не беспокоитесь о сохранности груза
потому что мы страхуем его и работаем аккуратно. Вы не потеряете деньги.
Вы получаете на руки
официальный договор и полный пакет документов для финансовой отчетности. В случае необходимости оформляем пропуск в центр Москвы.
Сотрудничать с нами приятно и просто
Схема работы
1
Вы обращаетесь к нам по телефону или подаете заявку на обратный звонок через форму сайта и рассказываете о задаче.
2
Мы оперативно подбираем подходящий автомобиль и КМУ, выбираем маршрут и сообщаем стоимость услуги.
3
Заключаем официальный договор и отправляем самогруз на указанный объект.
4
Качественно и точно в срок отрабатываем Ваш заказ.
5
Оформляем полный пакет закрывающих документов.
Почему стоит выбрать нашу строительную технику
6
Лет успешной работы
2146
Довольных клиентов
22
Машины в автопарке
9831
Проехали км
Мы предлагаем вам
СОВРЕМЕННУЮ ТЕХНИКУ МИРОВЫХ БРЕНДОВ
Мы постоянно обновляем и содержим в исправном состоянии свои автомобили и КМУ, расширяя возможности.
Это лучшие автомобили марок HYUNDAI, ISUZU, HINO, KAMAZ, и другие.
И отличные краноманипуляторные установки:
- безопасные, надежные и производительные японские UNIC,
- умеющие маневрировать предметами через препятствие, или значительно ниже уровня земли KANGLIM,
- популярные FASSI отличаются безопасностью и высокой производительностью в любых климатических и погодных условиях, на ограниченном пространстве и вблизи ЛЭП.
УСЛУГИ ЛУЧШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ СО СТАЖЕМ
Водители-операторы погрузчиков и стропальщики, логисты и менеджеры, отработавшие добросовестно уже не один год, не имеющие нареканий и не допускающие форс-мажора.
КАЧЕСТВЕННЫЙ СЕРВИС
Мы всецело ориентированы:
- на удовлетворение всех индивидуальных пожеланий клиента;
- и готовы на гибкие условия сотрудничества.
Концентрируемся на оперативном и безопасном выполнении заявок с минимальными затратами для клиента.
Техника по автономным округам Москвы
ЦАО – аренда автомобилей от 1990 руб.
САО – аренда автомобилей от 1990 руб.
СВАО – аренда автомобилей от 1990 руб.
ВАО – аренда автомобилей от 1990 руб.
ЮВАО – аренда автомобилей от 1990 руб.
ЮАО – аренда автомобилей от 1990 руб.
ЮЗАО – аренда автомобилей от 1990 руб.
ЗАО – аренда автомобилей от 1990 руб.
СЗАО – аренда автомобилей от 1990 руб.
Техника по городским округам Москвы
FAQ – Часто задаваемые вопросы
Для каких целей берут в аренду краны-манипуляторы?
Манипуляторы используют:
- для погрузо-разгрузочных действий и перевозки любых объемных и длинномерных, тяжеловесных и требующих осторожного обращения грузов;
- для ремонтных, строительных, монтажных и демонтажных работ, как ниже уровня земли, так и на высоте.
Почему выгоднее воспользоваться кран-манипулятором?
Аренда манипулятора выгодна, так как Вы платите за одну единицу техники вместо двух (подъемный кран и грузовую машину), но получаете значительно больше преимуществ. Он:
- Маневреннее и способен действовать в предельно стесненных условиях, в отличие от большого подъемного крана.
- Многофункциональнее:
- не только погрузит, перевезет и разгрузит Ваши материалы;
- но уложит трубы ниже уровня земли, установит на место забор, стеновые панели или плиты перекрытия;
- с помощью подвесной люльки позволяет выполнять необходимые операции на высоте.
Какой взять манипулятор для выполнения задачи?
Выбор манипулятора напрямую зависит от веса и размеров груза. Чем он объемнее и тяжелее, тем больше должны быть:
- Грузоподъемность и габариты грузовой платформы или бортового кузова;
- Грузоподъемность и вылет стрелы КМУ.
Но обращайтесь в нашу транспортную компанию и Вам не потребуется рассчитывать эти параметры. Мы предоставим максимально подходящий и экономичный вариант, возможно с прицепом.
- Параметры груза:
- длина, ширина и высота каждого места;
- вес каждого места и всего груза;
- общее число мест.
- Адреса загрузки и выгрузки или места работ, а также особенности подъездных путей и предпочтительный маршрут.
- Время начала работ.
Заключается ли официальный договор на услуги манипулятора?
Да, такой документ составляется в обязательном порядке. В нем фиксируются все предварительные устные договоренности с арендатором. Также предоставляется полный пакет финансовых документов для отчетности.
Какие есть способы оплаты и нужно ли вносить предоплату?
Оплата аренды доступна всеми удобными способами:
- Наличными по факту и передается через оператора манипулятора;
- Безналичным расчетом: картой или банковским переводом по счету с НДС и без. Но только через предоплату.
Как я могу быть уверен в сохранности груза?
Наша транспортная компания несет полную ответственность за сохранность и предоставляет комплекс мер, гарантирующих доставку без каких-либо повреждений. Тем не менее по желанию клиента груз страхуется и в случае его повреждения по нашей вине выплачивается соразмерная компенсация.
Отзывы наших клиентов
Только у них нашел автокран по нормальным ценам. Очень доволен! Работают по договору. Вся техника в отличном состоянии, водители с опытом.
Ребята красавчики, все очень профессионально и качественно! Осуществили погрузку и разгрузку больших панелей. Рекомендую данную компанию!
Заказывал кран-манипулятор , нужно было перевезти контейнер.Остался очень доволен сервисом и услугами. Приехали быстро. Рекомендую!
Компания порадовала профессиональными качествами, приехали быстро! Был приятно удивлен качеством техники.Спасибо